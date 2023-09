Ausgerechnet an dem ersten Ferienwochenende werden in NRW zwei Autobahnabschnitte gesperrt. Von Freitagabend (20.00 Uhr) bis Mittwochmorgen (4. Oktober, 5.00 Uhr) wird die A4 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-Gremberg und dem Autobahndreieck Heumar in Fahrtrichtung Olpe nicht befahrbar sein.



Im Ruhrgebiet erneuert die Autobahn-Gesellschaft am Wochenende die Fahrbahn der A448 in Bochum. Von Freitagabend (20.00 Uhr) bis Montagmorgen (2. Oktober, 5.00 Uhr) wird die Fahrbahn in Richtung Witten zwischen Bochum-Eppendorf und Bochum-Wiemelhausen dafür gesperrt. Immerhin: Die Sperrungen beginnen erst Freitagabend, also nach der stauintensivsten Zeit.



Auch an den großen Flughäfen in NRW dürfte der Andrang am Wochenende größer als üblich werden. Am Flughafen Köln-Bonn rechnet man mit rund 635.000 Fluggästen während der Herbstferien - rund sieben Prozent mehr Passagiere als im Vorjahr. Ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens teilte mit: „Wir rechnen mit rund 80.000 Fluggästen am Freitag, das wäre der passagierstärkste Tag in diesem Jahr.“