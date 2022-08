Henning Höne FOTO: Jonas Güttler/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Henning Höne will neuer FDP-Chef in NRW werden Von dpa | 26.08.2022, 14:08 Uhr

Henning Höne (35) will neuer Chef der FDP in Nordrhein-Westfalen werden. „Ich habe dem Landesvorstand angekündigt, dass ich mich für den Landesvorsitz bewerben werde“, sagte Höne am Freitag in Düsseldorf.