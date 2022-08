ARCHIV - Ein Logo der Henkel AG ist zu sehen. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa/Archivbild FOTO: Jan-Philipp Strobel up-down up-down Konsumgüterkonzern Henkel erhöht Umsatzausblick Von dpa | 15.08.2022, 08:02 Uhr

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht. 2022 soll das organische Wachstum bei 4,5 bis 6,5 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Zuvor hatte Henkel 3,5 bis 5,5 Prozent in Aussicht gestellt. Ausgeklammert sind dabei Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe. Der Ergebnisausblick wurde hingegen bestätigt, hier geht der Konzern wegen der gestiegenen Rohstoff- und Logistikkosten weiter von Rückgängen aus.