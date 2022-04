Blaulicht FOTO: Jens Büttner Paderborn Hellseherinnen betrügen Seniorin um mehrere Tausend Euro Von dpa | 13.04.2022, 07:04 Uhr | Update vor 34 Min.

Zwei Frauen haben sich in Paderborn als Hellseherinnen ausgegeben und mit vorgespielten Ritualen eine 70-Jährige um mehrere Tausend Euro betrogen. Die Tat habe bereits am vergangenen Mittwoch (6.4.) stattgefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit.