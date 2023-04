Hella Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild up-down up-down Autozulieferer Hella startet mit Umsatzsprung ins Jahr Von dpa | 13.04.2023, 08:20 Uhr

Der Autozulieferer und Scheinwerfer-Hersteller Hella hat seine Geschäfte im ersten Quartal trotz einer gehemmten Entwicklung in China deutlich ausbauen können. Der Umsatz kletterte in den Monaten Januar bis März im Jahresvergleich um über 14 Prozent auf rund 2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen in Lippstadt mitteilte.