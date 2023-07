Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Notfälle Heizungsrohr in Hotel geplatzt: Zwei Personen verletzt Von dpa | 01.07.2023, 16:25 Uhr

Ein geplatztes Heizungsrohr in einem Düsseldorfer Hotel hat am Samstag für einen größeren Feuerwehr-Einsatz gesorgt. Die Einsatzkräfte wurden laut einer Mitteilung am frühen Morgen durch die Brandmeldeanlage des Hotels alarmiert, nachdem in der sechsten Etage das Rohr geplatzt war und große Mengen heißes Wasser ausströmten. Der Wasserdampf hatte laut Feuerwehr die Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehrkräfte brachten 230 Menschen in einen großen Saal des Hotels, wo sie vom Rettungsdienst betreut wurden.