Frühling Heiteres Wetter in NRW - Etwas Regen am Samstag Von dpa | 06.05.2022, 10:33 Uhr

Zum Wochenende wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen überwiegend freundlich mit milden Temperaturen. Nach etwas Nebel sei es am Freitag verbreitet heiter bis sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mit. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 19 und 23 Grad.