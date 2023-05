Sonnenschein Foto: Lars Klemmer/dpa up-down up-down Wetter Heiteres Wetter in NRW erwartet Von dpa | 16.05.2023, 08:52 Uhr

In den kommenden Tagen soll das Wetter in Nordrhein-Westfalen vielerorts heiter werden. Nach einem teils regnerischen Start wechseln sich am Dienstag Wolken und sonnige Abschnitte ab, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Maximal liegen die Temperaturen bei 12 bis 16 Grad, im höheren Bergland bleibt es kühler.