Wettervorhersage Heiteres Wetter in NRW bleibt Von dpa | 04.06.2023, 11:56 Uhr

Das heitere Wetter in NRW setzt sich auch in der neuen Woche fort. Der Frühsommer bringt laut dem Deutschen Wetterdienst viel Sonnenschein und am Montag Temperaturen bis zu 27 Grad im Rheinland. Am Dienstag wird es ebenfalls schön, wenngleich Quellwolken auftauchen.