Tagesbericht Heiteres Herbstwetter in NRW - Einzelne Sturmböen möglich Von dpa | 05.10.2022, 07:22 Uhr

Das Wetter in NRW bleibt am Mittwoch überwiegend heiter, nur vereinzelt kann es zu Sturmböen kommen. Der Tag beginne teils mit Wolken, später setze sich aber die Sonne durch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Gegen Abend hin verdichten sich demnach die Wolken, es bleibt jedoch meist trocken. Im Westen und Nordwesten des Landes treten steife Böen auf, die in Hochlagen teils stürmisch werden können.