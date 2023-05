Sonniges Wetter Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Heiter und trocken am Himmelfahrtstag in NRW Von dpa | 17.05.2023, 12:37 Uhr

Am Himmelfahrtstag, der vielfach für Väter- und Herrentouren mit oder ohne Bollerwagen genutzt wird, können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf meist heiteres Wetter ohne Regen freuen. Bei mäßigem Wind bleibe es am Donnerstag allerdings relativ kühl mit Temperaturen zwischen 12 Grad in Hochlagen und bis zu 17 Grad am Rhein, teilte der Deutsche Wetterdienst DWD am Mittwoch mit.