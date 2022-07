Besucherinnen und Besucher tanzen zur Musik und werfen Farbpulver beim Holi Festival in Neuss. Foto: Fabian Strauch/dpa FOTO: Fabian Strauch up-down up-down Rhein-Kreis Neuss Heiß, bunt und laut: „Holi Festival“ lockt Tausende Von dpa | 30.07.2022, 17:35 Uhr

Heiß, laut und bunt: Tausende Besucher haben am Samstag in Neuss das nach Veranstalter-Angaben „wohl bunteste Festival des Jahres“ gefeiert. Auf einer großen Bühne heizten nationale und internationale DJs mit Elektro, Minimal und House Musik ein. „Holi Festival of Colours“ nennt sich das Spektakel.