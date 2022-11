Heino Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild up-down up-down Schlagerstar Heino lebt inzwischen in Kitzbühel Von dpa | 02.11.2022, 15:39 Uhr

Heino (83) hat seinen Lebensmittelpunkt ins österreichische Kitzbühel verlegt - seiner Frau zuliebe. „Hannelore fühlt sich in Österreich wohler“, sagte Heino am Mittwoch in Düsseldorf, wo er 1938 auf die Welt kam. Lange Zeit hatte das berühmte Paar in Bad Münstereifel gewohnt, wo Heino seit 2019 Ehrenbürger ist. Doch das Klima sei in Kitzbühel für seine Frau besser.