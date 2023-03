Ursula Hein-Esser Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down Ex-Umweltministerin Heinen-Esser im Lobbyregister des Bundestags Von dpa | 02.03.2023, 14:47 Uhr

Die im vergangenen April im Zusammenhang mit der „Mallorca-Affäre“ zurückgetretene NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hat ein eigenes Beratungsunternehmen reaktiviert. Damit hat sich Heinen-Esser vor wenigen Tagen als Interessenvertreterin im Lobbyregister des Bundestags eingetragen. Nach der Einsichtnahme in das Lobbyregister habe die Landesregierung den Eintrag der Ministerehrenkommission zur Prüfung zugeleitet, teilte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Donnerstag in Düsseldorf auf Anfrage mit. Zuvor hatte das Nachrichtenportal t-online darüber berichtet.