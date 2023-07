Hubertus Heil Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Familie Heil zu Ehegattensplitting: Reform wäre Schritt nach vorne Von dpa | 10.07.2023, 15:42 Uhr

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil unterstützt Überlegungen von SPD-Chef Lars Klingbeil für ein Ende des Ehegattensplittings. „Fachlich wäre das ein Schritt nach vorne“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Castrop-Rauxel am Rande seiner diesjährigen Sommerreise. „Ich kann nur aus fachlicher Sicht als Arbeitsminister sagen, dass für die Zukunft eine Reform des Ehegattensplittings arbeitsmarktpolitisch auch geboten ist, um die Frauenerwerbsbeteiligung zu verbessern.“