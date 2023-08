Sturmtief Foto: Thomas Warnack/dpa up-down up-down Wetter Heftige Gewitter über Teilen des Ruhrgebiets Von dpa | 02.08.2023, 19:47 Uhr | Update vor 43 Min.

Eine kräftige Gewitterzelle ist am Mittwoch über das nordwestliche Ruhrgebiet gezogen und hat sich im Münsterland abgeschwächt. Das meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend. Aus Moers nahe Duisburg hieß es bei der Feuerwehr, kräftige Böen hätten Dächer abgedeckt und Bäume entwurzelt, bis zu 70 Einsatzkräfte seien seit dem Nachmittag im Einsatz. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. „Die Heftigkeit hat uns erwischt“, sagte ein Sprecher. Berichte über eine angebliche Windhose über Moers bestätigte er aber nicht. Der DWD-Sprecher sagte, bei der aus Holland herangezogenen starken Gewitterzelle seien punktuelle kurze Tornados grundsätzlich nicht auszuschließen. Konkrete Fälle am Mittwoch seien dem DWD aber nicht bekannt.