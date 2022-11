Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Hawala-Banking: Zeuge berichtet von Entführungsversuch Von dpa | 18.11.2022, 15:38 Uhr

Im Prozess gegen eine mutmaßliche Bande von Geldschleusern hat ein Zeuge in Düsseldorf von einem Entführungsversuch berichtet. Der 36-Jährige sagte am Düsseldorfer Landgericht am Freitag aus, von den Angeklagten massiv bedroht und verfolgt worden zu sein.