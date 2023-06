Dusche Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Preise Haushalte in Mönchengladbach zahlen für Abwasser am meisten Von dpa | 28.06.2023, 08:07 Uhr

Wer in Mönchengladbach lebt, zahlt für die Abwasserentsorgung bundesweit am meisten. Rund 985 Euro pro Jahr betragen die Gebühren und Beiträge für einen Musterhaushalt mit vier Personen und einer Grundstücksgröße von 200 Quadratmetern in der nordrhein-westfälischen Kommune. Das geht aus einem Vergleich der Abwassergebühren unter den 100 größten deutschen Städten hervor, den das Beratungsunternehmen IW Consult im Auftrag des Eigentümerverbands Haus und Grund durchgeführt hat und der an diesem Mittwoch vorgestellt wird. In anderen Kommunen fallen die Gebühren demnach um ein Vielfaches günstiger aus.