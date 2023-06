Hausexplosion in Bochum Foto: Florentine Dame/dpa up-down up-down Notfälle Hausexplosion in Bochum: Anklage gegen zwei Arbeiter erhoben Von dpa | 14.06.2023, 13:16 Uhr

Nach einer Wohnhausexplosion in Bochum, bei der im Januar eine Frau ums Leben kam, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Arbeiter erhoben. Die beiden 51 und 30 Jahre alten Männer sollen am 10. Januar auf einer Baustelle in der Nähe des Hauses gearbeitet haben, wie Kaja Kovacs, Richterin am Landgericht Bochum, der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Kammer prüfe nun, ob das Verfahren gegen sie eröffnet werde. Zuvor hatte die „WAZ“ über die Anklage berichtet.