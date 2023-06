Feuerwehrfahrzeug im Sonnenuntergang Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild up-down up-down Rhein-Erft-Kreis Haus nach Brand unbewohnbar: Eine Schwerverletzte Von dpa | 17.06.2023, 09:36 Uhr

Eine Bewohnerin ist nach einem Feuer in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bergheim-Oberaußem (Rhein-Erft-Kreis) schwer verletzt worden. Durch die Rauchentwicklung war das Haus nach dem Feuerwehreinsatz nicht mehr bewohnbar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Wohnung, in welcher der Brand ausbrach, war völlig zerstört.