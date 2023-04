Großbrand in Velbert Foto: Justin Brosch/dpa up-down up-down Mettmann Haus brennt lichterloh: Bewohner und Rettungskräfte verletzt Von dpa | 29.04.2023, 17:12 Uhr

Bei einem schweren Hausbrand in Velbert sind am Samstag ein Bewohner und zwei Einsatzkräfte verletzt worden. Der Brand sei aus zunächst ungeklärter Ursache am frühen Nachmittag vermutlich im ersten Obergeschoss in dem Wohngebäude ausgebrochen und habe sich unter massiver Rauchentwicklung rasch ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Eine Bewohnerin habe sich selbst aus dem Haus retten können, ein Mensch sei aber noch in den Flammen vermisst worden. Beim Rettungseinsatz erlitten zwei Einsatzkräfte dem Sprecher zufolge Verletzungen. Der gerettete Mann kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.