Kreis Gütersloh Harsewinkel: Radfahrer schwebt nach Sturz in Lebensgefahr Von dpa | 24.05.2023, 05:25 Uhr

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend bei Harsewinkel (Kreis Gütersloh) vom Fahrrad gefallen und schwebt nun in Lebensgefahr. Der 70-Jährige fuhr mit seinem Rennrad auf den kombinierten Geh- und Radweg an der Heckerheide in Richtung Marienfeld, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Aus bisher ungeklärtem Grund sei er in Höhe der Hausnummer 15 vom Fahrrad gefallen. Es werde eine medizinische Ursache vermutet. Laut Polizei wurde der Mann reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.