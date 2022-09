Prinz Harry und Meghan zu Besuch in Düsseldorf Foto: Malte Krudewig/dpa up-down up-down Invictus-Games Harry und Meghan machen Schifffahrt mit Teilnehmern Von dpa | 06.09.2022, 16:56 Uhr

Der britische Prinz Harry (37) und seine Frau Meghan (41) haben ihren Besuch am Dienstag in Düsseldorf auch für eine einstündige Schifffahrt auf dem Rhein genutzt. Im Vordergrund standen dabei Gespräche mit Invictus-Games-Teilnehmern und freiwilligen Helfern der Spiele. Die paralympischen Wettkämpfe von Kriegsveteranen finden im September 2023 in Düsseldorf statt. Harry rührt für die von ihm mit initiierten Spiele die Werbetrommel.