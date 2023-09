Sportereignis Harry und Meghan Hand in Hand bei Invictus Games Von dpa | 13.09.2023, 14:20 Uhr | Update vor 53 Min. 6. Invictus Games Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down

Hand in Hand haben Prinz Harry und seine Frau Meghan bei den Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten in Düsseldorf einen Wettkampf besucht. Auf dem Programm stand am Mittwochvormittag das Rollstuhlbasketball-Match Ukraine gegen Australien. Das Paar setzte sich zwischen Fans beider Mannschaften und fieberte bei dem Spiel mit, das die Ukrainerinnen und Ukrainer mit 8 zu 6 für sich entschieden. Australische Fans nutzten die Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex.