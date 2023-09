Adel Harry und Meghan besuchen Altstadt-Brauerei in Düsseldorf Von dpa | 15.09.2023, 08:19 Uhr | Update vor 14 Min. Harry und Meghan Foto: dpa up-down up-down

Prinz Harry hat am Vorabend seines 39. Geburtstages mit seiner Frau Meghan eine Traditionsbrauerei in der Düsseldorfer Altstadt besucht. Dort tranken der Herzog und die Herzogin von Sussex am Donnerstagabend nicht nur Altbier, sondern ließen sich auch Haxe und Blutwurst schmecken.