Harry Styles Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Popstar Harry Styles kündigt weitere Konzerte in Deutschland an Von dpa | 27.08.2022, 09:44 Uhr

Der britische Popstar Harry Styles plant für die Fortsetzung seiner Tournee im kommenden Jahr mehrere zusätzliche Konzerte in Deutschland und einen Auftritt in Österreich. Wie sein Management am Freitag bekannt gab, wird der 28-Jährige am 17. Mai 2023 in München, am 27. Juni in Düsseldorf und am 5. Juli in Frankfurt am Main auftreten. Am 8. Juli gibt er zudem ein Konzert in Wien.