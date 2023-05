Smartphone Foto: Fabian Sommer/dpa/Illustration up-down up-down Telekommunikation Handynetz-Ausbau verbessert: Glasfaser-Festnetzanteil steigt Von dpa | 17.05.2023, 14:33 Uhr

Wer in Nordrhein-Westfalen unterwegs ist, bekommt inzwischen besseren Handyempfang. Auf 89,3 Prozent der Landesfläche sei Anfang des Jahres der Mobilfunkstandard 5G zu empfangen gewesen und damit neun Prozentpunkte mehr als ein halbes Jahr zuvor, teilte das Landeswirtschaftsministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Bei 4G waren es sogar 97,9 Prozent.