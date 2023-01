Handwerker Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Handwerk Handwerk hofft auf Aktivisten als Nachwuchskräfte Von dpa | 13.01.2023, 15:20 Uhr

Zur Linderung von Nachwuchssorgen wirbt Nordrhein-Westfalens Handwerk verstärkt um Fridays-for-Future-Aktivisten. Mit der Klimawende habe man ein gemeinsames Ziel, daher sollten sich solche jungen Menschen für eine Ausbildung im Handwerk entscheiden, sagte der Präsident von Handwerk.NRW, Andreas Ehlert, am Freitag in Düsseldorf. „Ich möchte sie dafür gewinnen, dass sie mit anpacken - ich glaube, es kann uns gelingen.“ Als Beispiel für „Klimaberufe“ nannte Ehlert Heizungsbauer, Dachdecker, Fassadenbauer und Elektriker. Es habe bereits Gespräche mit Aktivisten gegeben, in denen diese aufgeschlossen gewesen seien.