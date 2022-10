Justitia Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Handel mit gestohlenen Fahrzeugpapieren: Prozess startet Von dpa | 06.10.2022, 02:04 Uhr

Vor etwa vier Jahren wurde in die Düsseldorfer Kfz-Zulassungsstelle eingebrochen. Tausende Blanko-Fahrzeugdokumente wurden gestohlen. An diesem Donnerstag beginnt der Prozess gegen einen Mann, der in den Fall verwickelt sein soll.