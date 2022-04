Der Pkw wird geborgen. Foto: Kai Osthoff/K-MediaNews.de/dpa FOTO: Kai Osthoff Olpe Handbremse vergessen: Auto versinkt im Teich Von dpa | 25.04.2022, 06:26 Uhr

Taucher und die Feuerwehr haben im Sauerland ein Auto aus einem Teich geborgen. Der Wagen war am Sonntag in das Gewässer gerollt, weil der Besitzer vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, gelang es den Einsatzkräften nur mit Hilfe von zwei DLRG-Tauchern, das Auto wieder aus dem Wasser zu ziehen. Viele Schaulustige verfolgten die Bergungsaktion demnach. Am Ende seien rund 45 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und DRLG mit dabei gewesen, hieß es.