Dortmund Handarbeitsmesse Creativa beginnt: Pandemie als Treiber Von dpa | 14.03.2023, 14:50 Uhr

Sticken, Nähen, Backen - in Dortmund beginnt am Mittwoch die Handarbeitsmesse Creativa. Bis zum Sonntag werden bei der laut den Veranstaltern größten Kreativmesse Europas Trends und Techniken in dem Bereich vorgestellt. Am Wochenende kann sich die Backszene bei der parallel veranstalteten Tortenmesse „Cake & Bake“ über Neuheiten informieren.