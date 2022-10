Kürbisse Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Freizeit Halloween-Parade „Zombiewalk“ in Essen mit vielen Besuchern Von dpa | 31.10.2022, 19:41 Uhr

Großer Andrang beim „Zombiewalk“ in Essen: Halloween-Fans haben sich am Montagabend in der Ruhrgebietsstadt gedrängt. Am Vorabend von Allerheiligen zog eine bunte Halloween-Parade durch die Innenstadt der Ruhrmetropole. Mit etwa 2000 Teilnehmern hatte der Veranstalter im Vorfeld bei der nach seinen Angaben „größten Halloween-Parade Deutschlands“ gerechnet.