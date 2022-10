Brand in Entsorgungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen Foto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Kreis Minden-Lübbecke Halle mit Gefahrgut steht in Bad Oeynhausen in Flammen Von dpa | 28.10.2022, 06:42 Uhr

In Bad Oeynhausen im Kreis Minden-Lübbecke brennt eine Halle mit Gefahrgut. Ob sich Menschen in der Halle befanden, war am frühen Freitagmorgen noch nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte.