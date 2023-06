Chipfabrik Elmos Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild up-down up-down Elmos Halbleiterhersteller trennt sich von Teilen der Produktion Von dpa | 28.06.2023, 07:47 Uhr

Der Halbleiterhersteller Elmos will die Fertigung von Ausgangsmaterial für die Chiproduktion (Wafer) in Dortmund an den US-Konzern Littelfuse verkaufen. Der Kaufpreis belaufe sich auf rund 93 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.