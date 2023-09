Landgericht Düsseldorf Haftstrafe für Vater wegen Missbrauchs seiner Tochter Von dpa | 06.09.2023, 14:31 Uhr | Update vor 44 Min. Landgericht Düsseldorf Foto: Martin Gerten/dpa/Archivbild up-down up-down

Das Landgericht Düsseldorf hat am Mittwoch einen Angeklagten wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Körperverletzung zu acht Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Der 33-Jährige hatte pauschal gestanden, bis März 2020 in Düsseldorf seine Tochter bis zu deren elftem Lebensjahr mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Angeklagt waren allerdings nur drei Taten, an die sich die heute 14-Jährige laut Gericht noch klar erinnern kann.