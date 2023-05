Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteil Haftbefehle nach tödlichen Schüssen in Bochumer Tiefgarage Von dpa | 25.05.2023, 12:57 Uhr

Nach tödlichen Schüssen auf einen 58-jährigen Bochumer in einer Tiefgarage ist Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen den mutmaßlichen Schützen ergangen. Ein 29 Jahre alter Freund des Verdächtigen, der den 26-Jährigen nach der Tat Anfang März mit dem Auto aus dem Bochumer Parkhaus abgeholt haben soll, kam wegen des Verdachts der Beihilfe in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Beide Verdächtige sind Türken. Sie haben sich laut den Ermittlern bisher nicht zur Tat geäußert.