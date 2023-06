Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Haftbefehl nach Schüssen auf Schulhof: In Rücken geschossen Von dpa | 14.06.2023, 12:43 Uhr

Gegen einen 19-Jährigen, der einem zwei Jahre älteren Mann auf einem Schulhof in der Ruhrgebietsstadt Kamen in den Rücken geschossen haben soll, ist Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Dortmund mit.