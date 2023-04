Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Haftbefehl nach Angriff mit Kantholz in Münster Von dpa | 13.04.2023, 13:37 Uhr

Nach einem Angriff mit einem Kantholz gegen den Kopf eines 46-Jährigen hat ein Richter in Münster Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf versuchten Mord. Bislang hat sich der 49-Jährige nicht geäußert, wie Staatsanwältin Ann-Kathrin Schindler am Donnerstag der dpa sagte. Der Mann war nach dem Schlag am Mittwoch festgenommen worden.