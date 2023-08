Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfalltod Häusliche Gewalt eskaliert: Gewalttätiger Ehemann stirbt Von dpa | 02.08.2023, 14:02 Uhr | Update vor 23 Min.

Ein Fall von häuslicher Gewalt in Olpe im Sauerland ist eskaliert - und hat zum Unfalltod des aggressiven Ehemanns geführt. Wie die Staatsanwaltschaft Siegen und die Polizei in Olpe am Mittwoch mitteilten, waren Rettungskräfte am Samstag zu einem Einsatz in eine Wohnung gerufen worden. Dort trafen sie auf den 51-Jährigen, der schwerste Schnittverletzungen am Bein hatte und trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb. Zuvor hatte der Betrunkene mehrfach auf seine 49-jährige Ehefrau eingeschlagen, die sich in ein Zimmer flüchten und einschließen konnte.