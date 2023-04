Polizeikessel Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down Justiz Häufiger Ermittlungen gegen Polizisten in NRW Von dpa | 16.04.2023, 09:12 Uhr

Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen Polizisten wegen mutmaßlich unzulässiger Gewaltausübung hat in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen zugenommen. Das geht aus einer Statistik hervor, die das NRW-Justizministerium in Düsseldorf auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat.