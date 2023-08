Landwirtschaft Hängepartie Getreideernte: Ein Viertel Weizen noch auf Feld Von dpa | 15.08.2023, 17:04 Uhr | Update vor 1 Std. Wetter erschwert Getreideernte Foto: Christian Knieps/dpa up-down up-down

Das wechselhafte Wetter hat die Ernte von Raps und Weizen im Rheinland ausgebremst. Nach fast zweiwöchiger Zwangspause seien am Wochenende die Mähdrescher wieder auf Hochtouren gelaufen, berichtete der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) am Dienstag in Bonn. Doch trotz langer Arbeitstage stünden wegen der ungünstigen Witterung noch 25 Prozent des Getreides auf den Feldern.