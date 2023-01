Robert Habeck Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Energie Habeck verteidigt Kohle-Vereinbarung für Rheinisches Revier Von dpa | 11.01.2023, 14:30 Uhr

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat die Vereinbarung für den Kohleausstieg im Westen und damit die Aufgabe des Ortes Lützerath verteidigt. „Es ist die richtige Entscheidung, es ist eine gute Entscheidung für den Klimaschutz“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. „Es beendet verbindlich die Abbaggerei im Rheinischen Revier ab 2030. Und fünf Ortschaften, in denen Menschen leben, werden gehalten.“