Habeck startet Länder-Tour mit zwei Besuchen in NRW

Vizekanzler Habeck startet am Mittwoch eine kleine Deutschlandreise. Zu Beginn besucht er das Stahlwerk von Thyssenkrupp in Duisburg, anschließend einen Elektrolyseur in Oberhausen. Bei beiden Besuchen geht es um klimaneutral erzeugten Wasserstoff.