Wirtschaftsminister Robert Habeck Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Bundeswirtschaftsminister Habeck: Kabinett untersagt zwei Übernahmen durch Chinesen Von dpa | 09.11.2022, 13:10 Uhr

Das Bundeskabinett hat in zwei Fällen einen Einstieg chinesischer Unternehmen bei deutschen Firmen untersagt. Das sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch in Berlin. Zum einen geht es demnach um den Verkauf einer Chipfertigung des Dortmunder Unternehmens Elmos an einen chinesischen Investor. Dies habe Elmos öffentlich gemacht, so Habeck. Der andere Fall unterliege den Geschäftsgeheimnissen der Firma, daher könne er nicht in Details gehen.