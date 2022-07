Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, spricht. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Bundeswirtschaftsminister Habeck: Insolvenz von Uniper verhindern Von dpa | 08.07.2022, 16:19 Uhr

Die Bundesregierung will eine Pleite von Uniper verhindern. „Politisch ist klar: Wir werden nicht zulassen, dass ein systemrelevantes Unternehmen in Insolvenz geht und infolgedessen der globale Energiemarkt in Turbulenzen gerät“, erklärte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag in Berlin.