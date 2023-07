Robert Habeck Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Bundesregierung Habeck bricht zu Sommerreise auf: Betriebe und Bürgerdialog Von dpa | 10.07.2023, 02:03 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will am Montag in Stuttgart zu einer mehrtägigen Sommerreise durch verschiedene Bundesländer aufbrechen. Geplant sind Firmenbesuche und Dialoge mit Bürgerinnen und Bürgern - am Montagabend ist ein solcher in Heidelberg geplant. Die Reise des Grünen-Politikers ist in zwei Teile aufgeteilt: von Montag bis Mittwoch sowie dann von Donnerstag bis Freitag. Das Motto: „Wer, wenn nicht hier - Handwerk und Hightech“.