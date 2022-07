ARCHIV - Der Angeklagte hält sich im Gerichtssaal eine grüne Mappe vor das Gesicht. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild FOTO: Federico Gambarini up-down up-down Forensik Gutachterin im Prozess um Säure-Attentat: Erblindungsgefahr Von dpa | 15.07.2022, 19:11 Uhr

Der Spitzenmanager Bernhard Günther hat bei dem Säureattentat in „abstrakter Lebensgefahr“ geschwebt und hätte nach der Attacke auch komplett erblinden können. Wenn mehr Säure in seine Atemwege geraten wäre, wäre ein akutes Lungenversagen nicht auszuschließen gewesen, sagte am Freitag die Düsseldorfer Forensikerin Lisa Küppers als Gutachterin am dritten Prozesstag vor dem Wuppertaler Landgericht. Es sei auch möglich gewesen, dass er bei dem Angriff erblinde. Manager Bernhard Günther, damals Finanzvorstand der RWE-Tochter Innogy, wurde im März 2018 von zwei Maskierten rund 200 Meter vor seiner Haustür in Haan in einer Grünanlage angegriffen und mit hochkonzentrierter Schwefelsäure überschüttet.