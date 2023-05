Rheinisches Revier Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Landesregierung Gutachten: Rechtsbruch bei Info über Kohle-Deal Von dpa | 31.05.2023, 12:38 Uhr

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat laut einem Rechtsgutachten den Landtag zu spät über ihr Vorgehen beim Kohleausstieg informiert und damit gegen geltendes Recht verstoßen. „Die Unterrichtung des Parlaments hätte im Ergebnis zeitgleich mit der oder unverzüglich im Anschluss an die Pressekonferenz stattfinden müssen“, heißt es in dem von der FDP-Fraktion in Auftrag gegebenen Gutachten, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über das zuerst die „Rheinische Post“ berichtet hatte.