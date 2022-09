Prozess wegen Thallium-Morden beginnt Foto: picture alliance / dpa / Illustration up-down up-down Prozess Gutachten: Baby von Giftopfer starb nicht an Thallium Von dpa | 20.09.2022, 14:40 Uhr

Im Komplex um die sogenannten Thallium-Morde ist das Baby einer der vergifteten Frauen laut Gutachten nicht an dem Gift gestorben. Der rechtsmedizinische Gutachter komme zu dem Schluss, dass die Todesursache plötzlicher Kindstod gewesen sein dürfte, sagte ein Sprecher des Kölner Landgerichts am Dienstag auf Anfrage. Am Tatvorwurf der Anklage ändere dies nichts. Der „Express“ hatte zuvor berichtet.