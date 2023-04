Wahlen Türkei Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Parlaments- und Präsidentenwahl Gut 500.000 Menschen können für Wahl in Türkei abstimmen Von dpa | 27.04.2023, 03:33 Uhr

Auch in Nordrhein-Westfalen können ab heute viele Menschen mit türkischem Pass ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei abgeben. Rund 500.000 Personen sind wahlberechtigt und können an acht Standorten - darunter Düsseldorf, Essen, Hürth bei Köln oder Greven nahe Münster - abstimmen. Unter allen Bundesländern leben die meisten Türkischstämmigen in NRW. In der Türkei findet die Wahlen am 14. Mai statt.